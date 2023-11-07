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https://www.24chasa.bg/sport/article/16136740 www.24chasa.bg

Обявиха националите до 15 г. за контролите с Румъния

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Селекционерът на юношеския национален отбор на България Владислав Вутов обяви група от 23-ма футболисти за предстоящите два контролни мача като гост на Румъния.

Ето и повиканите играчи:

Вратари: Иво Ганчев (Ботев Пд), Дамян Дамянов (Левски).

Защитници: Виктор Иванов (Лудогорец), Максимилиан Лазаров (Славия), Петър Байраков (Ботев Пд), Светослав Иванов (Славия), Ястиян Георгиев (Лудогорец), Димитър Кънев (Септември Сф), Никола Калчев (Аугсбург), Ангел Тодоров (Звезденбург), Васил Гочев (Левски).

Полузащитници: Александър Вутов (Септември Сф), Йоан Андреев (ЦСКА-София), Ернан Ангелов (Левски), Виктор Добрев (Септември Сф), Джем Андонов (Лудогорец), Андрей Нешев (Левски), Петър Благоев (Славия), Преслав Стойков (Лудогорец).

Нападатели: Дариус Дуролари (Локомотив Пд), Димитър Маринов (Септември Сф), Габриел Йорданов (Левски), Васил Иванов (Ботев Пд).

Първият двубой между Румъния U15 и България U15 е на 8 ноември от 11:00 ч., а вторият – два дни по-късно отново от 11:00

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