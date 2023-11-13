Пеневата чета със Стоичков и Балъков се завръща на терена срещу румънски депутати

Стадион „Локомотив" в Пловдив ще бъде домакин на шоу мач между „Героите от САЩ '94" и отбор, съставен изцяло от румънски депутати, съобщиха домакините на събитието от "Локомотив" (Пловдив). Двубоят ще се проведе този четвъртък (16 ноември) от 15,00 часа.

Българският отбор ще бъде воден от Димитър Пенев, а в редиците на „лъвовете" ще бъдат легенди като Христо Стоичков, Красимир Балъков, Златко Янков, Бончо Генчев, Георги Гинчев, Дончо Донев, Петър Михтарски, Даниел Боримиров, Цанко Цветанов и много други.

Входът за събитието е свободен.

"Пловдивчани ще могат да се насладят отново на изпълненията на редица легендарни футболисти, оставили своя траен отпечатък в българския футбол", написаха домакините.

Участие в мача до момента са потвърдили Димитър Пенев, Красимир Борисов, Христо Стоичков, Красимир Балъков, Златко Янков, Бончо Генчев, Георги Гинчев, Дончо Донев, Петър Михтарски, Даниел Боримиров, Цанко Цветанов, Радостин Кишишев, Елин Топузаков, Радостин Станев, Димитър Телкийски, Станислав Ангелов, Диян Петков, Александър Александров и Мартин Камбуров.