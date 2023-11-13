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Резултати от 11-ия кръг в Бундеслигата и класиране

800
"Байер" продължава да е лидер в Бундеслигата. Снимка: Ройтерс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

"Байер" продължава да е лидер в Бундеслигата. Снимка: Ройтерс
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