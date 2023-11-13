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Бизнес
Икономика
Финанси
Пазар
Наука и технологии
Медия и реклама
TREND auto
Мнения
Анализи
Интервю
Анкети
Лични
Редакционни
Видеокоментар
Анимация
Малкият Иванчо
Международни
Балкани
Европа
Русия
Свят
Обектив Китай
Спорт
Футбол
Волейбол
Баскетбол
Тенис
Други спортове
НесломимиТЕ
Оживление
Възход и падение
Новина в снимка
Култура
Релакс
Истина или лъжа
Подкаст
Път
Смях
Справочник
Времето
Хороскоп
ТВ програми
Гастрогуру
Идеален дом
Празници
Здраве
Докторе, кажи
Сила за живот
Здравни новини
Проекти
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Гледки за споделяне
Мъжете с решения
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Спорт
Футбол
https://www.24chasa.bg/sport/article/16214287
www.24chasa.bg
Резултати от 11-ия кръг в Бундеслигата и класиране
13.11.2023 23:11
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"Байер" продължава да е лидер в Бундеслигата. Снимка: Ройтерс
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