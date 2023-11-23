Най-високата заплата в Италия е 7 млн. евро

Порталът Tuttomercatoweb публикува списък с футболистите от италианската серия "А" с най-високите заплати. Най-много, по 7 милиона евро на година, взимат трима играчи - Душан Влахович и Адриен Рабио от "Ювентус", както и даденият под наем от "Челси" на "Рома" белгиец Ромелу Лукаку.

След тях следват:

Войчех Шчесни ("Ювентус") - 6,5 милиона евро;

Хакан Калханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам ("Интер") и Алекс Сандро ("Ювентус") - 6 милиона евро;

Алесандро Бастони ("Интер") - 5,5 милиона евро;

Николо Барела, Бенжамен Павар ("Интер"), Федерико Киеза, Бремер ("Ювентус") и Рафаел Леао ("Милан") - 5 милиона евро;

Тами Ейбрахам и Леандро Паредес ("Рома") - 4,5 милиона евро;

Данило ("Ювентус"), Луис Алберто, Чиро Имобиле ("Лацио"), Кристиан Пулишич, Рубен Лофтъс-Чийк, Самуел Чуквуезе, Тео Ернандес ("Милан") и Евън Н'Дика ("Рома") - 4 милиона евро;

Стефан де Врий, Хенрих Мхитарян ("Интер"), Исмаел Бенасер ("Милан") и Пауло Дибала ("Рома") - 3,8 милиона евро.