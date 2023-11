Българската звезда в баскетбола Александър Везенков допринесе солидно "Сакраменто Кингс" да намери място новия турнир в НБА - In Season.

Тимът на нашето обърна "Голдън Стейт" , след като изоставаше с 24 точки. "Кингс" взе победа с драматично 124:123 и продължава на 1/4-финалите.

Везенков прекара 15 минути на паркета и реализира 8 точки. Ето и някои от изпълненията му:

