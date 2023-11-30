4 мача с по 6 гола в Шампионската лига (резултати и голмайстори)

Голове в изобилие имаше в половината мачове от Шампионската лига тази вечер.

В 4 от 8-те срещи зрителите видяха по 6 попадения.

Толкова отбеляза "Арсенал" във вратата на гостуващия "Ланс", за да си осигури първото място в групата, а и да класира и "Айндховен" за 1/8-финалите. Тимът от Нидерландия обърна 3:2 "Севиля" в Испания и няма как да бъде изместен от второто място.

Другите 3 мача с по 6 гола бяха "Реал" - "Наполи" 4:2, "Бенфика" - "Интер" 3:3 и "Галатасарай" - "Манчестър Юнайтед" 3:3.

Резултати и голмайстори:

Група А

"Галатасарай" (Тур) - "Манчестър Юнайтед" (Анг) 3:3

Алехандро Гарначо (11), Бруно Фернандеш (18), Мактоминей (55); Зиеш (29, 62), Актюркоглу (71)

"Байерн" (Гер) - "Копенхаген" (Дан) 0:0

Група В

"Арсенал" (Анг) - "Ланс" (Фр) 6:0

Хаверц (13), Жезус (21), Сака (23), Мартинели (27), Йодегор (45+1), Жоржиньо (86-дузпа)

"Севиля" (Исп) - "Айндховен" (Нид) 2:3

Рамос (24), Ен-Несири (47); Саибари (68), Гудел (82-автогол) Пепи (90+2)

Група С

"Реал" (М, Исп) - "Наполи" (Ит) 4:2

Родриго (11), Белингам (22), Пас (84), Хоселу (90+4); Симеоне (9), Замбо Ангиса (47)

"Брага" (Пор) - "Унион" (Берлин, Гер) 1:1

Джало (51); Госенс (42)

Група D

"Реал Сосиедад" (Исп) - "Залцбург" (Ав) 0:0

"Бенфика" (Пор) - "Интер" (Ит) 3:3

Жоао Марио (7, 13, 34); Арнаутович (53), Фратези (58), Алексис Санчес (72)