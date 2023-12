Турски бос центрира с юмрук рефер пред български национал (снимки+видео)

Ако ние си мислим, че в България стават големи футболни скандал, какво да кажат хората в Турция.

Президентът на "Анкарагюджу" Фарук Коча се прояви като баш бабаит, на когото и най-бесните ултраси могат да завидят, след ремито 1:1 срещу гостуващия "Ризе" с българския национал Мартин Минчев в редиците си.

На стадион „Ериаман" в Анкара домакините откриха резултата чрез Олимпиу Моруцан в 14-ата мин, а в 7-ата мин на продължението Адолфо Гаич изравни.

Това докара до амок боса на домакините. Коча нахлу на терена и центрира с юмрюк в лицето главния рефер Хамит Юмут Мелер, който се строполи на земята.

Минчев опита да спре развилнелия се президент на "Анкарагюджу", но други хора от клуба домакин започнаха да ритат в главата арбитъра.

След мача стана ясно, че Мелер е получил сериозен хематом под лявата си скула.

Бившият ас в атаката ЦСКА Али Соу, който рита за тима от турската столица, бе изгонен в 51-ата мин след втори жълт картон. Гостите също завършиха мача с 10 души, след като Емирхан Топчу също видя за втори път жълтия цвят в 95-ата мин.

Минчев бе на терена цял мач и получи жълт картон.

Друг представител на "Анкарагюджу" рита арбитъра.

Ankaragücü president runs onto the field after the Rizespor game and punches referee Umut Meler in the face pic.twitter.com/eoyHm98NO6 — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) December 11, 2023