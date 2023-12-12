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Легендарен треньор срещу волейболния “Левски” днес

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Резултати, голмайстори и класиране от XX кръг на I лига

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"Лудогорец" би 1:0 ЦСКА в дербито на кръга. Снимка: Велислав Николов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Лудогорец" би 1:0 ЦСКА в дербито на кръга. Снимка: Велислав Николов
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