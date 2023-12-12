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Легендарен треньор срещу волейболния “Левски” днес
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Финанси
Пазар
Наука и технологии
Медия и реклама
TREND auto
Мнения
Анализи
Интервю
Анкети
Лични
Редакционни
Видеокоментар
Анимация
Малкият Иванчо
Международни
Балкани
Европа
Русия
Свят
Обектив Китай
Спорт
Футбол
Волейбол
Баскетбол
Тенис
Други спортове
НесломимиТЕ
Оживление
Възход и падение
Новина в снимка
Култура
Релакс
Истина или лъжа
Подкаст
Път
Смях
Справочник
Времето
Хороскоп
ТВ програми
Гастрогуру
Идеален дом
Празници
Здраве
Докторе, кажи
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Гледки за споделяне
Спорт
Футбол
https://www.24chasa.bg/sport/article/16461632
www.24chasa.bg
Резултати, голмайстори и класиране от XX кръг на I лига
12.12.2023 03:20
1384
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"Лудогорец" би 1:0 ЦСКА в дербито на кръга. Снимка: Велислав Николов
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