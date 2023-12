Почина легендата на "Наполи" Антонио Юлиано

Легендарният футболист на "Наполи" Антонио Юлиано почина на 80-годишна възраст, съобщиха от клуба в социалните мрежи.

"Това е един от най-лошите дни в историята на Наполи и неговите фенове. Антонио Юлиано, който беше в Наполи две десетилетия, почина. За тези, които не го познаваха, си струва да разкажем кой беше той и какво представляваше за нашия град. Чао, Тотоно!“ - пише в съобщението на клуба, цитирано от БТА. È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato “il Napoli”.

Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città.… pic.twitter.com/BgKD5TcYp2 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 13, 2023