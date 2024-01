Григор Димитров обърна зрелищно Анди Мъри за чудесен старт на годината (Видео)

Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров стартира по чудесен начин 2024 г.

В среща от І кръг на турнира от сериите ATP 250 в Бризбейн (Авл) 32-годишният хасковец обърна зрелищно Анди Мъри, за да спечели мача с 4:6, 7:5, 6:2.

Носителят на 3 титли от "Големият шлем" шотландец взе първия сет след пробив за 5:4.

Във втората част Григор взе подаването на 36-годишния Мъри, за да поведе с 5:4. Последваха обаче още 2 пробива и в крайна сметка Димитров пречупи съперника. В този период от мача нашето момче успя 2 пъти със скъсан кордаж да пласира топката печелившо.

Натрупал положителна енергия, Григор дръпна с 4:0 в третия сет и го затвори с 6:2.

Двубоят между Димитров и Мъри бе 13-и, а победата 5-а за българина. 3 от тях са след обрат.

Във ІІ кръг Григор ще срещне победителя от мача между германеца Даниел Алтмайер и щастливия губещ от квалификациите Ли Ту от Австралия.

В Бризбейн българинът е постнавен под №2 в схемата.

Григор Димитров и Анди Мъри играха пред пълните трибуни на "Пат Рафтър арена". Снимки: туитър на турнира

Broken strings, no worries 😉



A remarkable smash from @GrigorDimitrov 🔥#BrisbaneTennis pic.twitter.com/4r4cIkEfWC — Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 1, 2024