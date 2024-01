Спряха Ядрената бомба за световната титла в дартса, Люк Хъмпфрис е №1 (Видео)

Вълнуващ финал определи първия световен шампион, в който и да спорт, за 2024 г.

В лондонската зала "Александра Палас" новият водач в ранглистата Люк Хъмпфрис спечели планетарната титла по дартс в английски финал срещу адаша си 16-годишния феномен Люк Литлър със 7:4.

Момчето, което носи цветущия прякор Ядрената бомба, пристигна на шампионата като анонимник, но вече е звезда. Спечели цели 6 мача и заработи 200 хиляди лири.

Хъмфрис, който вече е номер 1 и в ранглистата, взе премия от половин милион.

Победителят направи рекордните за финал на световно първенство 23 хвърляния от максималните 180 точки, 60 пъти хвърли 140+ точки, 113 пъти премина границата от 100 точки и завърши срещата с успеваемост при чекаутите от 43,1 процента (25/58).

Литлър от своя страна постигна 13 максимума, 47 резултата от поне 140, 105 трицифрени излизания на окито и успеваемост при чекаутите от 36,5 процента (23/63).

Средният резултат на 28-годишния Хъмфрис в мача бе 103,67 точки срещу 101,13 точки за Литлър.

Във финала и двамата направиха излизане от 170 точки. Преди това най-големият максимум бе постиган само 2 пъти в историята на финалите на световни първенства и едва 6 пъти във всички останали мачове в тазгодишния турнир.