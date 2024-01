Григор след триумфа: Родителите ми трябваше да бързат за летището, дано са следили резултата (Видео)

Българската звезда от световен ранг в Григор Димитров беше емоционален след финала на турнира в Бризбейн, който спечели след 7:6 (5), 6:4 срещу датчанина Холгер Руне.

"Беше отдавна, когато държах за последно трофей в ръцете си.

Малко съм емоционален и ви благодаря за подкрепата. Трудно е да опиша случилото се, но първо искам да започна с моя съперник. Страхотен тенисист. За толкова кратко време ти постигна толкова много неща. Знам, че това не беше резултатът, който искаше, но бъдещето е светло пред теб и твоя екип. Тепърва идва най-доброто за теб.

Любовната ми история с Бризбейнн започна преди 11 г. Благодарен съм, че отново мога да бъда тук, да държа пак този трофей значи много за мен.

Благодаря на моя екип, моите родители трябваше да побързат да отидат до летището. Надявам се, че са следили резултата. Доста уморен съм и ще си взема няколко дни почивка. Много съм щастлив, че съм в Австралия.

Ще продължавам по същия начин - благодаря за подкрепата!", сподели Григор в интервюто на корта.

"It's been a while since I held one of these" 🤣@GrigorDimitrov is back on top! 🏆#BrisbaneTennis pic.twitter.com/tuTeQ1kCFD — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2024