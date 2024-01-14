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Карягин официално при Пламен Константинов в Новосибирск

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Денис Карягин Снимка: FIVB

Волейболния национал Денис Карягин официално е част от състава на водения от Пламен Константинов руски "Локомотив" (Новосибирск).

Диагоналът и досегашният му клуб - френският "Тулуза" се разделиха по взаимно съгласие.

Карягин преминава в тима от Новосибирск като заместник на напусналия Иля Казаченков.

Денис става петият българин в първенството на Русия, където играят Мартин Атанасов (също в "Локомотив"), Аспарух Аспарухов ("Кузбас"), Цветан Соколов в "Динамо" (Москва) и Тодор Скримов, който е в "Динамо"-ЛО).

Денис Карягин Снимка: FIVB

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