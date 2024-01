Български волейболен талант стартира силно в САЩ (Видео)

Българският волейболен талант Лазар Бучков стартира силно в новото си начинание.

Преминалият от "Левски" в университета „Лонг Бийч" 19-годишен централен блокировач даде своя принос за победите в първите 2 мача от сезона в колежанското първенство на САЩ.

Бучков и съотборниците му първо се наложиха в своята зала с 3:0 (25:19, 25:17, 25:17) над „Лонг Айлънд", а 24 по-късно спечелиха с 3:1 (25:21, 25:20, 21:25, 25:16) срещу „Сейнт Франсис" отново у дома.

При старта на кампанията Бучков записа 4 точки от атака и още толкова от успешни блокади. Във втората среща избраният за един от двамата най-добри централни блокировачи на световното до 21 г. в Бахрейн миналото лято Лазар вдигна нивото с 8 точки от атака, към които добави 5 блока.

Именно след атака през центъра на мрежата на Бучков „Лонг Бийч" затвори мача срещу „Сейнт Франсис".