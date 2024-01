Вижте брилянтно изпълнение на Григор Димитров в мача срещу Фучович (Видео)

Най-добрият ни тенисист в историята Григор Димитров показа и в първия си мач от откритото на Австралия, че е майстор на брилянтни изпълнения.

Българската звезда от световен ранг отстрани 4:6, 6:3, 7:6 (7:1), 6:2 Мартон Фучович.

При 2:2 в третата част Григор със силно лифтиран бекхенд прати топката на милиметри над мрежата, а тя се приземи до страничната линия неспасяемо. Унгарецът се бе затичал натам, но му остана само да аплодира отиграването на Димитров.

В следващия кръг в Мелбърн той среща представителя на домакините Танаси Кокинакис.

This shot gets better and better the more you look at it.



What phenomenal touch from @GrigorDimitrov!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/cFHh0lA2kO — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2024