Стефан Цветков бе преизбран начело на Българската федерация по тенис

Стефан Цветков бе преизбран за председател на Българска федерация тенис на днешното Отчетно-изборно общо събрание в Дряново. Така Стефан Цветков получи доверие за пети 4-годишен мандат.
Той получи 46 гласа. 28 клуба имаха делегати на общото събрание.
На събранието бяха приети годишен финансов отчет за 2023 г. и беше предложен проектобюджет за 2024 г. Беше приета наредба и календар на турнирите за 2024 г.
Състав на Управителния съвет на БФТ:
1. Стефан Цветков
2. Мариана Печеян
3. Рангел Марков
4. Екатерина Генова
5. Николай Стайков – нов
6. Камен Георгиев – нов
7. Георги Чочев
8. Кристин Грозданов
9. Веселин Балевски
10. Милко Милев
11. Калоян Радославов
12. Радослав Петков
13. Илиян Терзиев – нов
14. Орлин Станойчев – нов
15. Иван Топчийски – нов
16. Иван Лалов – нов
17. Слави Цингов – нов
18. Валентин Игнатов
19. Мартин Макариев
20. Мартин Велев – нов
21. Николай Борисов