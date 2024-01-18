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Стефан Цветков бе преизбран начело на Българската федерация по тенис

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Стефан Цветков е председател на Българската федерация по тенис.

Стефан Цветков бе преизбран за председател на Българска федерация тенис на днешното Отчетно-изборно общо събрание в Дряново. Така Стефан Цветков получи доверие за пети 4-годишен мандат.

Той получи 46 гласа. 28 клуба имаха делегати на общото събрание.

На събранието бяха приети годишен финансов отчет за 2023 г. и беше предложен проектобюджет за 2024 г. Беше приета наредба и календар на турнирите за 2024 г.

Състав на Управителния съвет на БФТ:

1. Стефан Цветков

2. Мариана Печеян

3. Рангел Марков

4. Екатерина Генова

5. Николай Стайков – нов

6. Камен Георгиев – нов

7. Георги Чочев

8. Кристин Грозданов

9. Веселин Балевски

10. Милко Милев

11. Калоян Радославов

12. Радослав Петков

13. Илиян Терзиев – нов

14. Орлин Станойчев – нов

15. Иван Топчийски – нов

16. Иван Лалов – нов

17. Слави Цингов – нов

18. Валентин Игнатов

19. Мартин Макариев

20. Мартин Велев – нов

21. Николай Борисов

Стефан Цветков е председател на Българската федерация по тенис.

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