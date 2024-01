Григор Димитров - Австралия 4:0 в Мелбърн (Видео)

Няма милост за австралийците, когато играят с Григор Димитров пред родна публика в откритото на Австралия.

Българската звезда в тениса вече има 4 победи от 4 мача срещу представители на Зеления континент на техен терен.

Поредният е Танаси Кокинакис. Симпатичният дългуч от гръцки произход се поопъна, но въпреки усилията на публиката, която викаше като на футболен мач, не можа да вземе повече от сет. Димитров спечели 6:3, 6:2, 4:6, 6:4 и в III кръг очаква Нуно Боржеш (Пор).

“Условията определено не бяха в моя полза. Съжалявам, че разочаровах зрителите, но единият трябваше да загуби.Постоянството е ключът към успехите, а с екипа ми от години се движим в една посока и искаме да се върнем на върха. Никога не съм се чувствал по-добре на корта, намирам се на етап от живота ми, в който съм много щастлив от себе си, независимо дали печеля, или не.

Тенисът ми е дал много и съм много благодарен дори просто да ходя да тренирам. Наслаждавам се и на тренировките, знам, че има само един победител и не може винаги да си ти, но е важно да обичаш това, което правиш”, коментира Димитров.

We’ve seen this backhand before 😏@GrigorDimitrov @AustralianOpen #AusOpen



pic.twitter.com/a7EDA04i4o — Tennis TV (@TennisTV) January 18, 2024

Grigor Dimitrov blocks out the noise, holds his nerve and overcomes a fired-up Thanasi Kokkinakis to advance!



He defeats the Aussie 6-3 6-2 4-6 6-4 to set up a third round date with Nuno Borges.@GrigorDimitrov • #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/5wO2D2dQWy — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2024