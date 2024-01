Китайка стигна финал на Australian Open без мач срещу съперничка от топ 50

Втора китайка ще играе за титла на турнир по тенис от “Големият шлем”.

10 години след като На Ли стана шампионка в откритото на Австралия, до финала в Мелбърн стигна Чжън Цинвен. Тя си осигури възможността да спечели купата “Дафни Акхърст” след 6:4, 6:4 срещу преминалата квалификации Даяна Ястремска (Укр).

В понеделник китайката ще направи своя дебют в топ 10 на световната ранглиста. Преди това обаче в събота трябва да излезе на “Род Лейвър арена” срещу Арина Сабаленка. Състезателката от Беларус, втора в класацията на WTA и носителка на титлата от Australian Open 2023, победи 7:6 (7:2), 6:4 Кори Гоф (САЩ). Този мач бе повторение на финала от US Open миналата година, спечелен от тъмнокожата американка.

Интересното при Чжън е, че в нито един от мачовете си в Мелбърн не срещна съперничка от топ 50. Ето с кого игра китайката: Ашлин Крюгер (САЩ), №76, Кейти Боултър (Вбр), №54, Яфан Ван (Кит), №94, Осеан Доден (Фр), №95, Анна Калинская (Рус), №75, и Ястремска, която е №93.

Заради войната в Украйна Даяна се мести със семейството си във Франция. По време на кризата заради коронавируса тенисистката реши да опита музикална кариера и пусна парчето Thousands of Me, последвано от рингтона Favourite Track in August. Следващата песен трябва да се появи през февруари.

По време на движението Black Lives Matter Ястремска предизвика скандал, като пусна в социалните мрежи серия от снимки, на които лицето ѝ е наполовина черно и наполовина бяло (с грим). Постът бе със заглавие Equality, но заради обвиненията в неуважение към тъмнокожите бе изтрит.