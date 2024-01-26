Шок за "Ливърпул"! Юрген Клоп си тръгва в края на сезона

Юрген Клоп обяви, че напуска треньорския пост на "Ливърпул" след 9 години начело на английския гранд.

"Разбирам, че много хора са шокирани в този момент, когато чуете това за първи път. Но мога да обясня. Или поне ще се опитам да обясня", съобщи той.

"Обичам всичко в този клуб. Обичам града, феновете, отбора. Но ще взема това решение, защото съм сигурен, че това трябва да направя", допълни той.

"Просто ми свърши енергията. Нямам сили повече. Знаех, че този момент ще дойде. И сега дойде. Просто не мога да правя това всеки ден", обясни Клоп.