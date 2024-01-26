ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стотици разплакани деца и учители изпратиха любима...

Времето София  / 
Видео Подкаст image/svg+xml Судоку
Моят 24 часа
image/svg+xml
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/16915846 www.24chasa.bg

Шок за "Ливърпул"! Юрген Клоп си тръгва в края на сезона

3096
Юрген Клоп

Юрген Клоп обяви, че напуска треньорския пост на "Ливърпул" след 9 години начело на английския гранд.

"Разбирам, че много хора са шокирани в този момент, когато чуете това за първи път. Но мога да обясня. Или поне ще се опитам да обясня", съобщи той.

"Обичам всичко в този клуб. Обичам града, феновете, отбора. Но ще взема това решение, защото съм сигурен, че това трябва да направя", допълни той.

"Просто ми свърши енергията. Нямам сили повече. Знаех, че този момент ще дойде. И сега дойде. Просто не мога да правя това всеки ден", обясни Клоп.

Юрген Клоп
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Честни пенсии, но без да се вдигат вноските