Лисицата е новият крал на Австралия

Преди години имаше една много популярна сред младежта момчешка група New Kids On The Block. От 28 януари 2024 г. има ново момче в квартала на шампионите от “Големият шлем”.

Поредният член на престижния клуб всъщност е доста познато лице на българската публика. Яник Синер спечели две титли на Sofia Open, а на финала в откритото на Австралия победи Данил Медведев (Рус), който също вдигна купата в зала “Арена Армеец”.

В двубоя за трофея “Норман Брукс” в Мелбърн бившият скиор от Южен Тирол направи страхотен обрат и след 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 стана първият италианац, спечелил този турнир от “Големият шлем” още при дебютното си участие на такъв финал.

Така Синер се присъедини към Никола Пиетранджели (“Ролан Гарос” - 1959, 1960), Адриано Паната (“Ролан Гарос” 1976), Франческа Скиавоне (“Ролан Гарос” 2010) и Флавия Пенета (US Open 2015), които са другите италианци с титли от “Големият шлем”.

На 22 години и 165 дни Яник е най-младият шампион в откритото на Австралия след Новак Джокович (Сър), който го направи на 20 години и 250 дни през 2008-а.

“Много съм горд. Още ми е трудно да осъзная какво точно постигнах и ще ми трябва известно време. Благодаря на всички от моя отбор - на тези, които са тук, и на другите, които гледаха по телевизията у дома. Пожелавам на всички

да имат родители

като моите,

защото ме оставиха като малък сам да избера това, с което искам да се занимавам. Аз бях състезател в други спортове, а майка ми и баща ми не са ме принуждавали какво да предпочета”, каза шампионът на следващото поколение за 2019 г., който през миналия сезон изведе Италия и до първа купа “Дейвис” след 47 години.

Още от ученическите си години Синер е известен с прякора Лисицата и точно такова е личното му лого. Графичният знак бе показан за първи път през 2021 г. и освен че наподобява глава на споменатото животно, включва планините, в които Яник е израснал, както и инициалите J и S. Италианецът

използва логото си за

благотворителна дейност

в помощ на хора с ментални заболявания.

Данил Медведев вече притежава антирекорда да е първият тенисист, загубил два финала от “Големият шлем” след аванс от два сета.

Медведев вече е първият, който два пъти губи мач за титла от “Големият шлем” след аванс от 2 сета - предишният бе отново в откритото на Австралия срещу Рафаел Надал (Исп) преди 2 г.