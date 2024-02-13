Волен Чинков свири дербито от първия кръг за новата година

Волен Чинков ще ръководи дербито между "Черно море" и "Лудогорец" в първия мач за новата година от т.нар. ни роден елит. Срещата е в понеделник от 16,00 ч във Варна.

Радослав Гидженов пък отново ще свири на ЦСКА. Той е изпратен на Националния стадион "Васил Левски", където "червените" ще приемат "Ботев (Вр) в неделя. Гидженов свири последния мач на "Българска армия" срещу "Лудогорец", преди да започне реконструкцията на стадиона.

16 февруари 2024 г., петък, 17:30 ч.

Хебър - Локо Сф

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Николай Георгиев Ангелов

17 февруари 2024 г., събота, 12:00 ч.

Крумовград - Ботев Пд

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Александър Костадинов Костадинов

17 февруари 2024 г., събота, 14:30 ч.

Славия - Берое

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Ичко Лозев Лозев

17 февруари 2024 г., събота, 17:00 ч.

Пирин Бл - Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Стефан Апостолов Апостолов

18 февруари 2024 г., неделя, 12:45 ч.

Етър - ЦСКА 1948

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Светослав Станимиров Стойчев

СН: Стоян Маринов Алексиев

18 февруари 2024 г., неделя, 15:15 ч.

Арда - Локо Пд

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Крумов Виделов

18 февруари 2024 г., неделя, 17:45 ч.

ЦСКА - Ботев Вр

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Валентин Желев Добрев

19 февруари 2024 г., понеделник, 16:00 ч.

Лудогорец - Черно море

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Георги Василев Йорданов