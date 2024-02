Йоханес Тингнес Бьо изравни Бьорндален по златни медали от световно (видео)

Доминаторът в световния биатлон Йоханес Тингнес Бьо от Норвегия изравни рекорда на великия си сънародник Оле Ейнар Бьорндален по златни медали от световни първенства.

Двамата вече имат по 20, след като Бьо триумфира в масовия старт на 15 км, с който приключи планетарният шампионат в чешкия зимен център Нове Место.

Йоханес допусна само 1 грешка при 4-те стрелби.

Андрей Расторгуйевс от Латвия изненадващо се нареди втори на 15,1 секунди с чиста стрелба и спечели първия си медал от световно.

Французинът Кентен Фийон Майе взе бронза, след като финишира на 33,0 секунди зад Бьо също с една грешка на рубежа.

Това беше третото злато за Бьо в Нове Место, а Норвегия взе и четирите индивидуални световни титли при мъжете. Бьо пропусна първото място на подиума само в спринта, спечелен от съотборника му Стурла Лагрейд.