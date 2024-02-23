Резултати от плейофните реванши в Лига Европа

ЛИГА ЕВРОПА

Плейофи за влизане в 1/8-финалите, реванши

"Карабах" (Азер) - "Брага" (Пор) 2:3 (след прод., в ред. време 0:2) (4:2)

"Фрайбург" (Гер) - "Ланс" 3:2 (Фр) (0:0)

"Рен" (Фр) - "Милан" (Ит) 3:2 (0:3)

"Тулуза" (Фр) - "Бенфика" (Пор) 0:0 (1:2)

"Спортинг" (Пор) - "Йънг Бойс" (Швейц) 1:1 (3:1)

"Спарта" (Чех) - "Галатасарай" (Тур) 4:1 (2:3)

"Рома" (Ит) - "Фейенорд" (Нид) 4:2 (след дузпи, 1:1 в ред време и прод. (1:1)

"Олимпик" (М, Фр) - "Шахтьор" (Укр) 3:1 (2:2)

В черно са отборите, които продължават в осминафиналите. В скоби са резултатите от първите мачове.