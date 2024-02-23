Ясни са полуфиналистите от държавното по тенис в зала

Поставените под №1 Симон-Антони Иванов и Джулия Терзийска се класираха за полуфиналите на сингъл на държавното лично първенство по тенис на закрито за мъже и жени. Шампионатът се провежда в залата на Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград.

Мъже, 1/4-финали:

№1 Симон-Антони Иванов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – №7 Ивайло Дечев (ТК "Про спорт", гр.София) 6:0, 6:2

№5 Мартин Димитров (ТК "Локомотив 1929", София) – Алекс Гeнчев (ТК "Академия Йорданови", София) 6:4, 6:2

№4 Ерик Владимиров (ТК "Некст Про", Пловдив) – Любослав Иванчев (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) 6:1, 6:3

№2 Пламен Милушев (ТК "НСА", гр.София) – №6 Марио Радев (ТК "НСА", гр.София) 6:2, 6:2

Мъже, 1/2-финали:

№1 Симон-Антони Иванов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – №5 Мартин Димитров (ТК "Локомотив 1929", София)

№2 Пламен Милушев (ТК "НСА", гр.София) – №4 Ерик Владимиров (ТК "Некст Про", Пловдив)

Жени, 1/4-финали:

№1 Джулия Терзийска (ТК "Дема", гр.София) –№8 Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) 6:0, 6:0

№4 Мирела Шкумбова (ТК "Академия Йорданови", София) – №7 Полина Георгиева (ТК "Престиж", гр.Велико Търново) 6:4, 6:3

№6 Хюлия Велиева (ТК "НСА", гр.София) – Мая Александрова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) 4:6, 6:2, 7:5

Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – №2 Каталина Петрова (ТК "НСА", гр.София) 6:0 7:6(4)

Жени, 1/2-финали:

№1 Джулия Терзийска (ТК "Дема", гр.София) – №4 Мирела Шкумбова

№6 Хюлия Велиева (ТК "НСА", гр.София) –Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София)

Днес станаха ясни и финалите в надпреварата на двойки.

За титлата при мъжете ще спорят Симон-Антони Иванов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) и Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) срещу Любослав Иванчев (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) и Марио Радев (ТК "НСА", гр.София).

На полуфиналите Иванов и Владов се наложиха с 6:2, 6:2 над Пламен Милушев (ТК "НСА", гр.София) и Михаил Иванов (ТК "НСА", гр.София). Иванчев и Радев победиха с 6:3, 5:7, 10-3 братята Радослав Шандаров (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) и Васил Шандаров (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София).

Във финала на двойки при жените ще играят сестрите Хюлия Велиева (ТК "НСА", гр.София) и Лютфия Велиева (ТК "НСА", гр.София) срещу Мая Александрова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) и Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София).

На полуфиналите Хюлия Велиева и Лютфия Велиева елиминираха с 6:3, 6:1 Мирела Шкумбова (ТК "Академия Йорданови", София) и Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София).

Мая Александрова и Галена Кръстенова победиха без игра Джулия Терзийска (ТК "Дема", гр.София) и Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София).