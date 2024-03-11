Двама от "Крумовград" викнати в националния отбор, от ЦСКА и "Левски" - по един

Селекционерът на българския национален отбор Илиан Илиев обяви пълния списък с 26 футболисти, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове от турнира FIFA Series в Баку срещу Танзания (22 март) и Азербайджан (25 март).

Сред имената личи това на Димитър Тонев от Крумовград, който е повикан за първи път в мъжкия отбор. От новака в елита с повиквателна е и нападателят Александър Колев.

Ето и всички повикани национали:

Вратари: Иван Дюлгеров ("Черно море"), Светослав Вуцов ("Славия"), Димитър Митов ("Сейнт Джонстън")

Защитници: Виктор Попов ("Черно море"), Живко Атанасов ("Черно море"), Иван Турицов (ЦСКА), Патрик-Габриел Галчев ("Левски"), Алекс Петков ("Шльонск"), Петко Христов ("Специя"), Валентин Антов ("Кремонезе"), Йоан Стоянов ("Апоел", Беер Шева)

Полузащитници: Ивайло Чочев, Тодор Неделев ("Лудогорец"), Илиан Илиев ("Черно море"), Станислав Иванов ("Арда"), Димитър Тонев ("Крумовград"), Илия Груев ("Лийдс"), Филип Кръстев ("Цволе"), Георги Костадинов (АПОЕЛ, Никозия), Светослав Ковачев ("Ахмат")

Нападатели: Александър Колев ("Крумовград"), Лукас Петков ("Гройтер Фюрт"), Георги Русев ("Сион"), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев ("Ризеспор"), Георги Минчев (АЕЛ, Лимасол)