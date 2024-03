Tour de France отново идва в България, стартът пак е във Велинград

Легендата Tour de France отново идва в България чрез специализирания етап за любители. След огромния интерес при дебютното издание миналото лято, сега за втора поредна година феновете на колоездачния спорт ще имат възможност да се докоснат до магията на най-популярния бранд в света на велосипедите чрез L'Etape BULGARIA by Tour de France. Датите тази година са 27 и 28 юли, отново със състезателен център Велинград и региона.

Ранните записвания с бонус от организаторите ще важат до 31 март, регистрациите вече са отворени на следния линк: https://bulgaria.letapebytourdefrance.com.

В събота на 27 юли са предвидени подгряващите активности с два старта без състезателен характер - семейно и детско каране преди основното събитие. Ден преди големия старт участниците ще има възможност: да посетят музея на TOUR DE FRANCE (TDF), който обикновено се движи с кервана на "Тура", да се снимат с Диди ( това е дяволът, който обикаля всеки етап на Tour de France), да подкрепят и децата си в детското състезание в централната част на града да покарат заедно със семейството си във фамилното каране без състезателен характер по затворен за движение маршрут из улиците на Велинград.

Да се включат в активностите на нашите партньори в изграденото „Селище на събитието" Специалните оферти за деца и семейства са през платформата на Decathlon.

В неделя на 28 юли сутринта точно в 9,30 ч първи ще стартират участниците в дългата дистанция на 102 км. Веднага след това в 9,45 ч ще потеглят и записалите се на 57 км на 57 км. Участниците ще бъдат подредени на стартовата решетка за неутрален старт като при професионалистите състезателите ще дефилират по улиците на Велинград, а веднага след излизането от града флаг и летящ старт ще дадат началото на същинската надпревара.

L'Etape BULGARIA ще предложи на участниците два състезателни маршрута с различна дължина и трудност. Колоездачите от начинаещи до опитни ветерани ще могат изберат един от двата маршрута с дължина 57 км и 102 км в зависимост от спортната си форма. Тези трасета са предварително проверени, одобрени и категоризирани от експертите на А.S.O. Информация за маршрутите с карта и подробности ще бъдат достъпни за разглеждане в сайта на състезанието https://bulgaria.letapebytourdefrance.com.

Победители ще бъдат излъчени в по 4 възрастови категории при мъжете и жените. Всички маршрути ще тръгват от центъра на Велинград като се насочват на юг в дебрите на живописните Родопи. Карането ще се извършва по затворени за автомобилно движение пътища, както е по време на едно професионално състезание. Най-високата точка, която ще достигнат колоездачите е 1467 м надморска височина, като общата денивелация за дългата дистанция е над 2700 м.

Участниците в дългата дистанция при мъжете и жените ще спорят за спечелването на емблематичните фланелки от Голямото състезание Tour de France:

Жълтата - най-желаната фланелка в света на колоезденето е символ на победа и решителност, за първите на финала (мъж и жена) в етапа

Зелената – символ на експлозивност и бързина, предназначена за най-добрият спринтьор (победителите мъж и жена в Спринтовата отсечка на трасето)

Бялата на червени точки - символизираща сила и издръжливост отвъд границите на разума е предназначена за Краля на Планината (КОМ - King Of the Mountain) и Кралицата на Планината (QOM – Queen Of the Mountain)

Бялата - символ на младежки дух и обещаващ характер за най-добър млад състезател отново мъж и жена

Генералните победители (първите трима при мъжете и при жените) в L'Etape BULGARIA by Tour de France 2024 ще получат безплатно участие в „кулминационното" L'Etape du Tour 2025 във Франция, което ще се състои по един от оригиналните етапи на TOUR DE FRANCE за 2025 г. Информация за този етап ще бъде обявена по-късно през годината при представянето на маршрута на TDF 2025.

Всички регистрирали се участници в L'Etape Bulgaria 2024 заедно с участниците от останалите държави ще могат да се запишат с предимство за този L'Etape du Tour през 2025 г.

L'Etape BULGARIA by Tour de France е масово любителско колоездачно състезание по правилата на Tour de France, насочено към всички, които обичат колоезденето и в частност шосейното колоездене. То е и за големите фенове на "Тура", които всяка година неизменно следват кервана и следят под лупа изявите на най-силните колоездачи в света. Целта на на този формат и това събитие се развива в няколко направления:

- Популяризиране на колоезденето като достъпен и масов спорт

- Популяризирането на България като място за туризъм и добро място за колоездене

- Популяризирането на Велинград и Родопите като място за туризъм и добро място за колоездене

- Популяризиране на марката Tour de Franceизвън колоездачното общество

- Задълбочаване на връзката между марката TOUR DE FRANCE и нейните феновете по цял свят и превръщането й в една икона на колоезденето

L'Etape BULGARIA се организира от Спортен клуб „София в Европа" - лицензиран от A.S.O. да проведе едноименото състезание в България.