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"Байерн" може да назначи 65-годишен за треньор

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Наставникът на австрийския национален отбор Ралф Рангник (вдясно) проследява практическа презентация

65-годишният Ралф Рангник може да стане старши треньор на  "Байерн" след Евро 2024. Мюнхенският гранд обмисля варианта да назначи опитният специалист при отказ на Шаби Алонсо от "Байер" (Леверкузен).

Човек, близък до Рангник, споделя, че Ралф цял живот е мечтал да работи при баварците. Треньорът е в отлични отношения със спортния директор Кристоф Фройнд, а Макс Еберл искаше да го назначи в "Борусия" (Мьонхенгладбах) преди 3 години.

Сега Ралф води националния отбор на Австрия. Договорът му е до 2026 г.

Наставникът на австрийския национален отбор Ралф Рангник (вдясно) проследява практическа презентация
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