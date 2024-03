Григор го направи! Ще играе на финал в Маями и отново е в топ 10 на света (Снимки, видео)

До този сезон Григор Димитров не бе преминавал осминафиналите в Маями. А в първия си мач на турнира от категорията "Мастърс 1000" преди дни бе само на 2 точки от загубата.

Българската звезда в тениса обаче вече е на финал, след като отстрани 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 олимпийския шампион Александър Зверев и прекъсна серията си от 7 поредни загуби срещу руснака с германски паспорт. Първата и единствена победа на Димитров в мач с по-малкия от братята Звереви бе през далечната 2014 г. в Базел.

С достигането до двубоя за титлата във Флорида Григор си осигури връщането в топ 10 на световната ранглиста за първи път от 29 октомври 2018 г. Така той прекъсна пауза от 260 седмици от последния си престой сред първите 10 и това е третата най-дълга в историята. В понеделник нашият тенисист ще бъде №9.

Победата над Зверев бе 20-а срещу съперник от топ 5 на ранглистата и 20-а от началото на този сезон. Той елиминира двама от първите 5 в света в рамките на един турнир за първи път от 2017 г. в Бризбейн (Милош Раонич, Кей Нишикори).

If you’re not watching, what are you doing?!?! https://t.co/Kv64jfCU1J — Miami Open (@MiamiOpen) March 29, 2024

На финала в Маями Димитров ще играе с шампиона от откритото на Австралия Яник Синер (Ит), който прегази 6:1, 6:2 носителя на титлата в Маями Данил Медведев (Рус). До момента Синер води с 2:1 победи на Димитров. Григор спечели в Рим през 2020 г. и загуби в Маями и Пекин през миналия сезон.

GRIGOR. DIMITROV. @MiamiOpen | #MiamiOpen | @GrigorDimitrov pic.twitter.com/kpn3cp590Y — ATP Tour (@atptour) March 30, 2024

Сред най-големите фенове на Григор в двубоя със Зверев бе Серена Уилямс, която бе седнала няколко реда по-надолу от екипа на нашия играч . Димитров и по-малката от сестрите май имаха връзка отдавна, когато талантът от Хасково се подготвяше в академията на Патрик Муратоглу в Париж. После Григор тръгна с Мария Шарапова, но със Серена си останаха добри приятели.