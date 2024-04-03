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Спорт по телевизията днес

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"Левски" гостува на “Лудогорец” в дербито от 27-ия кръг на елита. Снимка: Орлин Цанев

14,00 ч Тенис, турнир за мъже в Маракеш MAX sport 1

14,30 ч Футбол, Крумовград - Хебър Диема спорт

16,30 ч Колоездене, обиколка на Баския Eurosport 1

17,00 ч Футбол, ЦСКА - Локомотив (Пд) Диема спорт

19,00 ч Волейбол, Дея спорт - ЦСКА MAX sport 2

19,30 ч Футбол, Лудогорец - Левски Диема спорт

19,30 ч Футбол, ПАОК - Ламия Диема спорт 3

20,00 ч Кърлинг, СП Eurosport 1

21,30 ч Волейбол, Монца - Тренто MAX sport 4

21,30 ч Футбол, Арсенал - Лутън Диема спорт 2

21,30 ч Футбол, Брентфорд - Брайтън Нова спорт

21,45 ч Футбол, Байер - Фортуна Диема спортУ 3

22,00 ч Тенис, турнир за мъже в Хюстън MAX sport 1

22,00 ч Футбол, Фиорентина - Аталанта MAX sport 3

22,10 ч Футбол, Пари СЖ - Рен MAX sport 2

22,15 ч Футбол, Манчестър С - Астън Вила Диема спорт

1,00 ч Футбол, Куяба - Ланус MAX sport 4

2,00 ч Тенис, турнир за мъже в Хюстън MAX sport 1

3,30 ч Футбол, Сан Лоренсо - Палмейрас MAX sport 4

"Левски" гостува на “Лудогорец” в дербито от 27-ия кръг на елита. Снимка: Орлин Цанев
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