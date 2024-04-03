14,00 ч Тенис, турнир за мъже в Маракеш MAX sport 1
14,30 ч Футбол, Крумовград - Хебър Диема спорт
16,30 ч Колоездене, обиколка на Баския Eurosport 1
17,00 ч Футбол, ЦСКА - Локомотив (Пд) Диема спорт
19,00 ч Волейбол, Дея спорт - ЦСКА MAX sport 2
19,30 ч Футбол, Лудогорец - Левски Диема спорт
19,30 ч Футбол, ПАОК - Ламия Диема спорт 3
20,00 ч Кърлинг, СП Eurosport 1
21,30 ч Волейбол, Монца - Тренто MAX sport 4
21,30 ч Футбол, Арсенал - Лутън Диема спорт 2
21,30 ч Футбол, Брентфорд - Брайтън Нова спорт
21,45 ч Футбол, Байер - Фортуна Диема спортУ 3
22,00 ч Тенис, турнир за мъже в Хюстън MAX sport 1
22,00 ч Футбол, Фиорентина - Аталанта MAX sport 3
22,10 ч Футбол, Пари СЖ - Рен MAX sport 2
22,15 ч Футбол, Манчестър С - Астън Вила Диема спорт
1,00 ч Футбол, Куяба - Ланус MAX sport 4
2,00 ч Тенис, турнир за мъже в Хюстън MAX sport 1
3,30 ч Футбол, Сан Лоренсо - Палмейрас MAX sport 4