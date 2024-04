Феновете на ЦСКА: Решете проблема, да не го решим ние!

Една от най-големите фракции в агитката на ЦСКА Offenders доста емоционално избухна във фейсбук след срамната игра и загубата от "Локо" (Пд):

Най-лесното нещо за нас след снощната прожекция на поредния филм от поредицата "Мегаум и ритнитопковци" е да си замълчим по темата. Да не внасяме излишно напрежение преди дербито в сърцата на нежните и чувствителни души, които носят червената фланелка. Да ги оставим да "работят" и да се подготвят за предстоящия спектакъл в неделя. Е, това не сме ние и няма как да се случи.

Ще използваме трибуната, която ни дава тази страница и ще отправим ясно и точно послание към тях по повод предстоящия мач - всичко или нищо! Искаме победата. Искаме тези хора, които въпреки че са подлагани на брутални психологически мъчения, гледайки всеки един мач "играта" на любимия си отбор на стадиона, да си тръгнат щастливи от "Васил Левски". Искаме тези на терена и скамейката да оправдаят присъствието си. И не на последно място искаме най-накрая някой в ЦСКА да поеме отговорност за всичко случващо се и да намери топките си, решавайки проблема. Защото накрая ще го решим ние. Така, както трябва! За това мислете му, времето за оправдания приключи отдавна!

А сега се обръщаме директно към армейската общност. Наричани сме през годините с всякакви имена и сме били обиждани по всякакви начини и то само защото не пеем в общия хор, че всичко е цветя и рози. Това по никакъв начин не е променило възгледите и разбиранията ни за това как трябва да изглежда ЦСКА както на терена, така и извън него. И проклети да сме ако строежът на новия стадион, който в момента се използва като удобно оправдание да не се търси отговорност за нищо, позволи да приемем за даденост провалите и аматьорщината, които се повтарят от сезон на сезон...на сезон.

Що се касае срещата в неделя изборът за нас винаги е бил само един - да бъдем на стадиона. Не заради тези на терена, скамейката и ложите, а въпреки тях. Заради всичко, което сме възпитавани и учени да подкрепяме и обичаме безрезервно. Заради нашата и честта на любимия клуб. И не на последно място поради това, че "Сектор Г" никога не скланя кротко глава!

Бъди един от нас!

"Do not go gentle into that good night...

Rage, rage against the dying of the light!"