Багата загуби на старта в PFL сериите след спорно съдийско решение (Видео)

Българският ас в тежката категория на смесените бойни изкуства (ММА) Благой Иванов стартира със загуба участието си в сериите на Professional Fighters League (PFL).

В Сант Антонио, Тексас Багата и Сергей Белостени проведоха тежка и равностойна битка с много удари, но съдиите спорно решиха да дадат предимство на руснака. Особено във втория рунд нашият боец имаше явно инициативата.

Още първият коментар под финалното видео от двубоя в профила на PFL във фейсбук гласеше: "Моля, обяснете ми как този човек накара всички съдии да му дадат победата. Иванов трябваше да спечели тази битка."

37-годишният Иванов подписа договор с PFL за надпреварата, която се състои от редовен сезон, плейофи и финали за Гран при.

Спечелилият последния двубой през есента боец ще вземе премията от 1 млн. долара. Категориите са общо 6.

В редовния сезон победите се точкуват спрямо начина, по който са постигнати - нокаут, технически нокаут, съдийско решение и др. Значение има и в кой рунд от общо 3 са постигнати, като резонно най-ранните събират най-голям актив.

В случая Белостени взе 3 т. Той вече има 12 победи и 3 загуби в ММА. Статистиката на Багата е 19/7.

