Шеф в ЦСКА: Стоим зад Ел Маестро и футболистите

Изпълнителният директор на ЦСКА декларира, че ръководството на клуба стои твърдо зад наставника Нестор Ел Маестро и неговите футболисти. След загубата с 1:2 от "Локо" (Пд) в първенството "червените" фенове поискаха яростно уволнението на сърбина с британски паспорт.

"Като ръководство стоим зад треньора и футболистите. Ние сме едно цяло. Нормално е феновете да бъдат недоволни след загубата от "Локомотив". Никой не беше доволен.

Футболистите и треньора най-много съжаляват за това, което показахме. Хубавото е, че след два дни имаме дерби. Ако победим и покажем добра игра, можем да се извиним на феновете", сподели Филипов в интервю за БНТ.

Бившият футболист отрече слуховете, че столичният гранд проявява интерес към бившия си наставник Любослав Пенев: "ЦСКА си има треньор. Всякакви други неща са спекулации."