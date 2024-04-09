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Как Априлският пленум през 1956 г. изряза “брадави...

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Резултати от 27-ия кръг във Втора лига и класиране

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"Спартак" (Вн) е новият лидер във Втора лига. Снимка: Орлин Цанев

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Спартак" (Вн) е новият лидер във Втора лига. Снимка: Орлин Цанев
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