Почина О Джей Симпсън, осъден в шумен процес за убийствата на бившата си съпруга и приятеля й

Бившият прочут американски футболист О Джей Симпсън е починал на 76-годишна възраст, съобщиха негови близки в социалните мрежи.

"На 10 април нашият баща, Орентал Джеймс Симпсън, отстъпи в битката си с рака. Той издъхна, заобиколен от своите деца и внуци", заяви семейството му в изявление, публикувано в X.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

О Джей е една от най-големите звезди в американския футбол. След края на кариерата си той се пусна в няколко филма и стана актьор, като най-успешното му участие бе в пародиите "Голо оръжие".

През 1994 година той бе обвинен в убийството на Никол Браун Симпсън и Рон Голдмън. Бе обявен за невинен поради липса на доказателства. След това в гражданско дело бе осъден да плати 33,5 милиона долара на близките на загиналите, включително и собствените си деца.

През 2007 година той и негови приятели нахлуха в хотелска стая, за да приберат според тях негови вещи. Той бе осъден на 33 години за въоръжен грабеж. Излежа 9 и получи помилване за добро поведение преди 2 месеца.