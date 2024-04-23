12,00 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1
14,30 ч Колоездене, обиколка на Турция Eurosport 2
16,25 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1
16,30 ч Колоездене, обиколка на Романдия Eurosport 2
19,00 ч Баскетбол, Спартак - Черноморец MAX sport 1
19,00 ч Волейбол, ЦСКА - Левски MAX sport 2
19,00 ч Футбол, Ал Нахда - Ал Ахед Нова спорт
20,30 ч Футбол, Анкарагюджу - Бешикташ MAX sport 4
20,45 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1
21,00 ч Футбол, Ал Хилал - Ал Аин Диема спорт 3
22,00 ч Баскетбол, Реал - Баскония MAX sport 2
22,00 ч Футбол, Лацио - Ювентус MAX sport 3
22,00 ч Футбол, Арсенал - Челси Диема спорт 2
22,00 ч Футбол, Лестър - Саутхемптън Нова спорт
1,00 ч Футбол, Естудиантес - Гремио MAX sport 4
3,30 ч Футбол, Архентинос Х - Коринтианс MAX sport 4
4,30 ч NHL, Уинипег - Колорадо MAX sport 2