ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сондата "Вояджър 1" отново предава данни за първи ...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/17710180 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

2304
ЦСКА приема днес "Левски" за втори финален мач във волейболното първенство при въжете. Снимка: НВЛ

12,00 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1

14,30 ч Колоездене, обиколка на Турция Eurosport 2

16,25 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1

16,30 ч Колоездене, обиколка на Романдия Eurosport 2

19,00 ч Баскетбол, Спартак - Черноморец MAX sport 1

19,00 ч Волейбол, ЦСКА - Левски MAX sport 2

19,00 ч Футбол, Ал Нахда - Ал Ахед Нова спорт

20,30 ч Футбол, Анкарагюджу - Бешикташ MAX sport 4

20,45 ч Снукър, СП в Шефилд Eurosport 1

21,00 ч Футбол, Ал Хилал - Ал Аин Диема спорт 3

22,00 ч Баскетбол, Реал - Баскония MAX sport 2

22,00 ч Футбол, Лацио - Ювентус MAX sport 3

22,00 ч Футбол, Арсенал - Челси Диема спорт 2

22,00 ч Футбол, Лестър - Саутхемптън Нова спорт

1,00 ч Футбол, Естудиантес - Гремио MAX sport 4

3,30 ч Футбол, Архентинос Х - Коринтианс MAX sport 4

4,30 ч NHL, Уинипег - Колорадо MAX sport 2

ЦСКА приема днес "Левски" за втори финален мач във волейболното първенство при въжете. Снимка: НВЛ
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини