Бивш треньор на "Рома" се разбра с "Милан"

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Португалският треньор Пауло Фонсека ще замени Стефано Пиоли начело на "Милан", твърди в социалните мрежи трансферният гуру Фабрицио Романо.

Фонсека ще подпише двегодишен договор с "росонерите" със заплата от 2,5 милиона евро на сезон. В споразумението има опция за още една година и ако бъде активирана, възнаграждението ще бъде повишено.

Фонсека познава добре обстановката в Италия, като между 2019 и 2021 той беше треньор на Рома. През изминалия сезон той изведе "Лил" до четвърто място във френското първенство и класиране в Шампионска лига.

51-годишният Фонсека е бил насавник на отбори като "Порто", "Брага" и "Шахтьор" (Донецк)