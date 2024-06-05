"Нефтохимик" взе диагонал от "Берое"

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Волейболният "Нефтохимик" обяви 11-я си играч за новия сезон. Това е 200-сантиметровият диагонал Стоян Димитров, който идва от "Берое".

Роденият през 2003 г. състезател игра дълго под ръководството на наставника на бургазлии Мартин Стоев в младежките национални формации, с които спечели доста отличия.

"Нефтохимик" вече обяви завръщането на френската звезда с български корени Аксел Трухчев, както още на централния блокировач Красимир Георгиев, словашкия център Шимон Крайчович, Венцислав Рагин, френския посрещач Франсоа Ребейрол, Розалин Пенчев, руснака Павел Мороз, Стилиян Асенов, Добромир Димитров и Ясен Петров.