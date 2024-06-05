Синът на Любо Пенев стана национал

Селекционерът на младежкия национален отбор на България по футбол Александър Димитров определи състава за предстоящата контролна среща с Азербайджан на 11 юни в Баку.

На подготвителния лагер за първи път ще се събере отбор във формация до 20 години, за да се даде допълнителна възможност за изява на футболисти, чиито национални гарнитури от дълго време не са имали мачове.

Състав на България:

Вратари: Алекс Божев (Литекс), Велизар Илиев (Каляри);

Защитници: Николай Златев (Черно море), Росен Божинов (ЦСКА 1948), Симеон Василев (ЦСКА 1948), Захари Атанасов (Септември София), Мартин Георгиев (Славия), Теодор Иванов (ЦСКА 1948), Тодор Павлов (Локомотив Пд), Божидар Томовски (Янтра Габрово), Димитър Папазов (Ботев Пд);

Полузащитници: Чунг Нгуен До (Славия), Антоан Стоянов (Емполи), Георги Чорбаджийски (ЦСКА), Асен Митков (Левски), Никола Илиев (ЦСКА 1948), Берк Бейхан (Черно море);

Нападатели: Даниел Любомиров (Алавес), Роберто Райчев (Славия), Борислав Маринов (Септември София), Йоан Борносузов (Дженоа), Николас Пенев (Хебър)