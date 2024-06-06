Стана ясен съставът на шампиона Италия за Евро 2024

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на европейския шампион Италия Лучано Спалети обяви окончателния състав от 26 играчи за предстоящите континентални финали в Германия.

Вратари: Джанлуиджи Донарума (Пари Сен Жермен), Алекс Мерет (Наполи), Гулиелмо Викарио (Тотнъм)

Защитници: Алесандро Бастони (Интер), Раул Беланова (Торино), Алесандро Буонджорно (Торино), Рикардо Калафиори (Болоня), Андреа Камбиазо (Ювентус), Матео Дармиан (Интер), Джовани Ди Лоренцо (Наполи), Федерико Димарко (Интер) , Джанлука Манчини (Рома)

Полузащитници: Николо Барела (Интер), Браян Кристанте (Рома), Николо Фаджоли (Ювентус), Михаел Фолоруншо (Верона), Давиде Фратези (Интер), Жоржиньо (Арсенал), Лоренцо Пелегрини (Рома)

Нападатели: Федерико Киеза (Ювентус), Стефан Ел Шаарауи (Рома), Джакомо Распадори (Наполи), Матео Ретеги (Дженоа), Джанлука Скамака (Аталанта), Матиа Дзакани (Лацио) .

Националният отбор на Италия ще играе последната си контрола преди старта на Евро 2024 срещу Босна и Херцеговина на 9 юни. На турнира "адзурите" са в група с Испания, Хърватия и Албания.