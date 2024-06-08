Обявиха състава на Турция за Евро 2024

Стана ясен окончателния състав на турския национален отбор по футбол, който е избрал Винченцо Монтела за участието на Евро 2024 в Германия.

Тимът на италианският селекционер е в група група с Грузия, Португалия и Чехия на първенството, което ще се проведе от 14 юни до 14 юли.

Състав на Турция:

Вратари: Алтай Байндир (Манчестър Юнайтед), Мерт Гюнок (Бешикташ), Угурджан Чакир (Трабзонспор).

Защитници: Мерт Мулдур (Фенербахче), Зеки Челик (Рома), Абдулкерим Бардакчи (Галатасарай), Ахметджан Каплан (Аякс), Мерих Демирал (Ал-Ахли), Самет Акайдин (Панатинайкос), Ферди Кадиоглу (Фенербахче).

Полузащитници: Хакан Чалханоглу (Интер), Исмаил Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Окай Йокуслу (Уест Бромич), Оркун Кьокчу (Бенфика), Салих Йозджан (Борусия Дортмунд).

Нападатели: Ирфан Джан Кахведи (Фенербахче), Юнус Акгюн (Лестър), Кенан Йълдъз (Ювентус), Керем Мухамед Актюркоглу (Галатасарай), Арда Гюлер (Реал Мадрид), Баръш Алпер Йълмаз (Галатасарай), Бертуг Озгур Йълдъръм (Рен), Дженк Тосун (Бешикташ), Семих Киличсой (Бешикташ), Юсуф Язджъ (Лил).