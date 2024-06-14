За първи път дама при постоянните съдии в елита

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24 арбитри ще ръководят мачовете в Първа лига през новия сезон 2024/2025, обявиха от съдийската комисия към БФС.

За първи път в елита има и дама, която е постоянна част от най-добрите.

Християна Гутева дебютира в Първа лита в края на миналия сезон на мача "Крумовград" - "Левски"

През миналата година листата на ръководещите съдии беше от 26 човека. Отпаднаха Станислав Тодоров, който навърши пределна възраст, както и Ивайло Стоянов, Георги Димитров, Ивелин Занев, Ивайло Ненков, Георги Юлианов Иванов.

Ранглиста "Ръководещи съдии в Първа лига" - Сезон 2024/2025

1. Георги Кабаков FIFA Пловдив

2. Волен Чинков FIFA София

3. Радослав Гидженов FIFA Пловдив

4. Никола Попов FIFA София

5. Драгомир Драганов FIFA Варна

6. Георги Гинчев FIFA Велико Търново

7. Васимир Ел-Хатиб FIFA VAR София

8. Валентин Железов Бургас

9. Станимир Тренчев София

10. Владимир Вълков Пловдив

11. Георги Давидов Велико Търново

12. Иво Андреев София

13. Красен Георгиев Варна

14. Кристиян Колев Пловдив

15. Петър Кузев Габрово

16. Васил Минев София

17. Стоян Арсов София

18. Венцислав Митрев София

19. Мартин Великов Варна

20. Михаел Павлов Велико Търново

21. Денислав Сталев Пловдив

22. Димитър Димитров София

23. Мариян Гребенчарски Самоков

24. Християна Гутева FIFA WR София

Ранглиста "Ръководещи съдии във Втора лига - 2023/2024"

1. Димитър Буров София

2. Иван Иванов FIFA F AR София

3. Красимир Кръстев Шумен

4. Любослав Любомиров София

5. Стилиян Колев Велико Търново

6. Мартин Марков София

7. Георги Ив. Иванов Пловдив

8. Стефан Гурков Сливен

9. Станимир Тодоров Габрово

10. Геро Писков София

11. Борис Попов Русе

12. Кристиян Тодоров Варна

13. Вилиян Видинов София

14. Димо Димов Сливен

15. Любомир Вушовски София

16. Георги Спасов София

17. Антонио Антов Кюстендил

18. Валентин Стефанов София

19. Светослав Лазаров Бургас

20. Тодор Киров Варна

21. Владимир Кирилов Плевен

22. Георги Стоянов Пловдив

23. Кристина Георгиева FIFA W AR София

24. Ивайло Ненков София

25. Иван Руменов Варна

26. Николай Запрянов Пловдив

27. Петър Аспарухов Бургас

28. Петър Николов София

29. Станислав Апостолов Пазарджик

30. Христо Минчев Габрово