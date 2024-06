Европейските шампионати по хандбал във Варна вече имат свой химн

Европейските шампионати по плажен хандбал, на които България и Варна ще бъдат домакин в началото на юли, вече имат свой химн, създаден от лейбъла на DJ Teddy Georgo – „Ди Джей Юнивърс". Песента Theo Feat. Teddy Georgo, Galina & Raya – Better Late Then Never (По-добре късно, отколкото никога) ще бъде официално представена в 10 часа в сряда (26 юни) на Южния плаж във Варна, където вече се изграждат кортовете, които ще приемат мачовете на най-добрите европейски отбори по плажен хандбал. В събитието ще участват президентът на Българската федерация по хандбал Росен Добрев, DJ Теди Джорджо, генералният секретар на родната централа Теодор Илиев и Кристиан Димитров – директор на дирекция „Спорт" в Община Варна.

Better Late Then Never (По-добре късно, отколкото никога) e песен, създадена специално за първенствата по плажен хандбал в България 2024. Химнът носи енергията и вълнението на този атрактивен спорт и е по идея на президента на Българската федерация по хандбал Росен Добрев и именития български DJ и продуцент Теди Джорджо, а в реализацията на песента участват и неговите талантливите синове – Теодор и Пламен, известни в музикалните среди, като DJ Theo и DJ Diass.

Женските вокали са дело на две талантливи варненки – Галина и Рая, открития на младия продуцент и DJ – Theo. Участие в проекта взеха доказани имена в музикалната индустрия на България, сред които популярният китарист и водещ Иван Тишев /TISH3V/, Георги Киров /D-ZASTA/ oт „The House Studios" и Жулиян Станев /JS/ от „SauceKids Studios" - Варна.

След великолепно проведеното и отразено със суперлативи европейско първенство по плажен хандбал за юноши и девойки, мъже и жени през 2021 година, европейската централа отново гласува доверие на Българската федерация по хандбал и през юли морската ни столица ще приеме две последователни големи събития, в които ще вземат участие общо 56 отбора от 20 държави на Стария континент.

Първото е Европейското първенство за юноши и девойки до 16 години от 4 до 7 юли. Второто е европейски квалификационен турнир за мъже и жени за европейското първенство през 2025 г., който ще се състои от 11 до 14 юли.

В европейското първенство по плажен хандбал за девойки ще спорят 18 отбора, които жребият разпредели в 3 групи с по 6 тима. Като домакин на проявата, след попълването на отборите от останалите урни, България си избра място в група В, в която са още съставите на Германия, Унгария, Полша, Румъния и Сърбия.

В юношеската надпревара на първенството на Стария континент ще участват 16 отбора, които бяха разпределени в 4 групи с по 4 тима. България предпочете група А, в която преди това жребият събра тимовете на Унгария, Швеция и Румъния.

В квалификационния турнир при жените във Варна ще спорят 12 отбора. Жребият ги постави в 2 групи с по 6 тима. България си избра група А, в която намериха място отборите на Полша, Украйна, Хърватия, Турция и Швейцария.

Мъжкият ни отбор по плажен хандбал пък ще премери сили със съставите на Норвегия, Франция, Чехия и Малта. Общо 10 ще бъдат участниците в турнира при силния пол, разпределени в 2 групи. Тимът ни предпочете място в група В.