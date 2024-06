Андре Шнура свири на стадиона, защото останал без работа

Един саксофонист стана хит в интернет от началото на Евро 2024. Това е Андре Шнура, който весели с изпълненията си германските фенове преди мачовете на домакините, покачен на малък подиум в средата на събралата се тълпа.

Музикантът направи това за първи път преди двубоя с Шотландия на откриването и се превърна в сензация. Затова се появява и за всеки следващ двубой на Германия.

Той е облечен в екипа на бундестима с номер девет и името на Руди Фьолер. Носи слънчеви очила и свири Back ot the wall, Cheers to us, to this life и Samba de Janeiro. Феновете буквално полудяват, танцуват и пеят. Видеоклиповете с изпълненията му стават хит в акаунтите му в Instagram и TikTok.

“Отсега нататък нека винаги се обичаме”, пише той по този повод.

Феновете го засипват с коментари.

“Европейското първенство просто показва колко готин всъщност може да бъде светът! Много нации с различни култури правят това, което обичатq заедно!”, се казва в коментар в Instagram.

Друг пише: “Германия ще бъде европейски шампион в най-добрия случай, той е световен шампион“.

Но кой е Андре Шнура? В Instagram той описва себе си като саксофонист за сватби и събития.

“Аз съм просто музикант, който обича да свири нашумели в момента песни от класациите”, казва той за себе си в YouTube.

Оказва се, че точно преди Евро 2024 Шнура остава без своята работа в музикално училище.

“Аз съм напълно поразен и безкрайно благодарен за това, което се случва в момента. Преди няколко дни бях уволнен от музикалното училище, в което преподавах шест години, поради нова наредба и се чудех как да продължа”, разкрива саксофонистът в Instagram.

Шнура не може да бъде винен, че използва новата популярност за самореклама на себе си или на черния саксофон, на който свири и е негова собствена марка. Той и неговият приятел и съсобственик на компанията са решили да дарят по 150 евро за всеки продаден саксофон до края на тази година на фондацията на Тони Кроос. Тя помага на тежко болни деца, като финансира терапии и лечения, помага за закупуване на помощни средства и понякога за последни желания да се изпълненят.

Саксофонистът Андре Шнура забавлява публиката на мачовете на Германия на европейското.