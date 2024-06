Иновации от България се превърнали в стандарт за европейския плажен хандбал

Иновациите, които България направи по време на Европейските първенства по плажен хандбал през 2021 г. бяха наложени като стандарт в наредбите на Европейската федерация по хандбал за организиране на подобни шампионати.

Това обяви президентът на Българската федерация по хандбал Росен Добрев по време на представянето на химна на Европейските шампионати по плажен хандбал във Варна, които са в началото на юли.

„На ден се пият повече от 2000 литра вода в галони. И още през 2021 г. ние въведохме диспенсери, като всеки състезател има брандирана лична бутилка, която да пълни. Направихме го, за да не замърсяваме плажа, да не замърсяваме околната среда. Въведохме и климатизираните контейнери. За изграждане на съоръженията са разтоварени 24 тира", каза Добрев.

Очаква се Европейското първенство за юноши и девойки до 16 години и европейският квалификационен турнир за мъже и жени да бъдат сред най-мащабните спортни събития в България за 2024 г. - ще участват над 1000 състезатели и длъжностни лица, разпределени в общо 56 отбора от 20 държави.

„Очакваме и много фенове, защото тази атрактивна разновидност на хандбала набира все по-голяма популярност. Ще бъдем домакини на едно страхотно събитие, което ще бъде изключително полезно и за икономиката на града. Организацията ни отне повече от 1 година, но вече сме на финалната права и с опита, който има целият ни екип съм убеден, че отново ще се справим на много високо ниво", допълни Росен Добрев.

Той благодари на Община Варна за оказаната подкрепа. Изказа благодарност и към Министерството на младежта и спорта и Министерството на туризма, като подчерта, че служебните министри Георги Глушков и Евтим Милошев са повярвали в значимостта на първенствата и са отпуснали допълнителна финансова помощ за организацията им.

Генералният секретар на федерацията Теодор Илиев изрази увереност, че състезанията ще преминат на най-високо ниво и надежда, че четирите български отбора ще запишат престижни класирания.

Готов е химнът на шампионатите, създаден от лейбъла на DJ Teddy Georgo – „Ди Джей Юнивърс". Theo Feat. Teddy Georgo, Galina & Raya – Better Late Then Never (По-добре късно, отколкото никога) e песен, създадена специално за първенствата по плажен хандбал в България 2024. Химнът носи енергията и вълнението на този атрактивен спорт и е по идея на президента на БФ Хандбал Росен Добрев и именития български DJ и продуцент Теди Джорджо, а в реализацията на песента участват и неговите талантливите синове – Теодор и Пламен, известни в музикалните среди, като DJ Theo и DJ Diass. Женските вокали са дело на две талантливи варненки – Галина и Рая, открития на младия продуцент и DJ – Theo. Участие в проекта взеха доказани имена в музикалната индустрия на България, сред които популярният китарист и водещ Иван Тишев /TISH3V/, Георги Киров /D-ZASTA/ oт „The House Studios" и Жулиян Станев /JS/ от „SauceKids Studios" - Варна.

„Когато представяме България, нашите сърца туптят много силно! За нас с Theo и DJ George е огромна чест, че и тази година отново е поверена отговорността за шоу ентъртеймънта на спортния форум и когато представяме България, трябва да дадем най-доброто и да създадем музикалното лице и неповторимо настроение за феновете на това значимо за страната спортно събитие. Преди три години стана голям празник, надявам сега да е още по-голям. ", сподели Теди Джорджо.

Росен Добрев благодари на Теди Джорджо и всички музиканти, участвали в реализирането на песента.

„Песента е насочена към младите хора, към лятото, към феновете, които ще се забавляват по трибуните. И мисля, че ще стана наистина голям хит. В България имаме много добри музиканти, певци, артисти и DJ и вярваме, че те ще допринесат за популяризирането на нашата страна и през музиката. Смятам, че този химн ще се превърне в неразделна част от Европейското първенство и ще остави траен спомен във всички участници и зрители", каза Добрев.

Европейското първенство за юноши и девойки до 16 години е от 4 до 7 юли, а европейския квалификационен турнир за мъже и жени ще се състои от 11 до 14 юли на Южния плаж във Варна.

В ЕП по плажен хандбал за девойки ще спорят 18 отбора, които жребият разпредели в 3 групи с по 6 тима. Като домакин на проявата, след попълването на отборите от останалите урни, България си избра място в група В, в която са още съставите на Германия, Унгария, Полша, Румъния и Сърбия.

В юношеската надпревара на първенството на Стария континент ще участват 16 отбора, които бяха разпределени в 4 групи с по 4 тима. България предпочете група А, в която преди това жребият събра тимовете на Унгария, Швеция и Румъния.

В квалификационния турнир при жените във Варна ще спорят 12 отбора. Жребият ги постави в 2 групи с по 6 тима. България си избра група А, в която намериха място отборите на Полша, Украйна, Хърватия, Турция и Швейцария.

Мъжкият ни отбор по плажен хандбал пък ще премери сили със съставите на Норвегия, Франция, Чехия и Малта. Общо 10 ще бъдат участниците в турнира при силния пол, разпределени в 2 групи. Тимът ни предпочете място в група В.