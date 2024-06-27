Шешко е бързакът на Евро 2024

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Нападателят на Словения Бенямин Шешко е най-бързият футболист досега на Евро 2024. Той завърши груповата фаза със спринт от 35,9 км/ч. Зад себе си остави румънеца Валентин Михайла след него - с 35,8 км/ч. Това показва официалната статистика на УЕФА .

В Топ 3 е и нападателят на Швейцария Дан Ндойе с 35,6 км/ч.

Португалия е единственият отбор с двама представители в десетката на най-бързите. Това са Нуно Мендеш и Рафаел Леао.

Ето кои са в Топ 10:

1. Бенямин Шешко (Словения): 35,9 км/ч

2. Валентин Михайла (Румъния): 35,8 км/ч

3. Дан Ндойе (Швейцария): 35,6 мили/ч

4. Расмус Хойлунд (Дания): 35,5 км/ч

5. Рафаел Леао (Португалия): 35,4 км/ч

6. Нуну Мендеш (Португалия): 35,2 км/ч

7. Джереми Фримпонг (Холандия): 35,2 км/ч

8. Давид Юрашек (Чехи): 35,1 км/ч

9. Килиан Мбапе (Франция): 35 км/ч

10. Пол Тиърни (Шотландия): 35 км/ч