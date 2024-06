Никола Цолов води по брой обиколки начело от началото на сезона във Формула 3

Никола Цолов е първи в класирането по брой обиколки начело на колоната през първата половина на сезона във Формула 3.

Пилотът на ART Grand Prix е водил в общо в 38 тура тази година, като основен принос за този резултат има победата му в спринтовото състезание в Монте Карло, където той беше начело от старта до финала в продължение на 23 обиколки. Точно в Монако Цолов записа първата си победа във Формула 3. Българския лъв има точки в три състезания и повреда го лиши от победата в спринта в Бахрейн, където завърши 4-и.

През този уикенд на "Ред Бул ринг" в Австрия е следващият кръг от Формула 3.