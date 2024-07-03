Хоселу: Надяваме се да пенсионираме Кроoс от футбола в петък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на Испания Хоселу, се изказа шеговито към бившият си съотборник в "Реал" (Мадрид) Тони Кроос по време на днешната пресконференция на "Ла Роха".

„Да се ​​надяваме, че това е последният му мач. Това е мач, който не е специален само защото той беше тук. Това е четвъртфинал срещу страхотен отбор. Да се ​​надяваме, че можем да пенсионираме Тони Кроос в петък."

Германският полузащитник по-рано обяви, че ще се оттегли след европейското първенство.

Испания и Германия ще се изправят едни срещу други в Петък от 19,00 българско време.

Хоселу отказа шанса да се присъедини към "Реал" (Мадрид) с постоянен договор и сега ще отиде да играе в Саудитска Арабия.