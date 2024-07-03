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Хоселу: Надяваме се да пенсионираме Кроoс от футбола в петък

Виктор Григоров

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Хоселу след победата с 1:4 над Грузия. Снимка: РОЙТЕРС

Нападателят на Испания Хоселу, се изказа шеговито към бившият си съотборник в "Реал" (Мадрид) Тони Кроос по време на днешната пресконференция на "Ла Роха".

„Да се ​​надяваме, че това е последният му мач. Това е мач, който не е специален само защото той беше тук. Това е четвъртфинал срещу страхотен отбор. Да се ​​надяваме, че можем да пенсионираме Тони Кроос в петък."

Германският полузащитник по-рано обяви, че ще се оттегли след европейското първенство.

Испания и Германия ще се изправят едни срещу други в Петък от 19,00 българско време. 

Хоселу отказа шанса да се присъедини към "Реал" (Мадрид) с постоянен договор и сега ще отиде да играе в Саудитска Арабия. 

Хоселу след победата с 1:4 над Грузия.

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