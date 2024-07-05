11,35 ч MotoGP, Гран при на Германия (трен.) MAX sport 2
12,30 ч Баскетбол, СП до 17 г. "Нова спорт"
13,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2
13,30 ч Голф MAX sport 1
13,30 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1
14,30 ч Формула 1, Гран при на Великобритания (трен.) "Диема спорт" 2
15,50 ч MotoGP, Гран при на Германия (трен.) MAX sport 2
17,30 ч Баскетбол, СП до 17 г. "Нова спорт"
18,00 ч Формула 1, Гран при на Великобритания (трен.) "Диема спорт" 2
19,00 ч Футбол, ЕП, Испания - Германия БНТ 1
19,00 ч Планинско колоездене, СК във Франция Eurosport 1
19,15 ч Рали "Естония" MAX sport 3
20,00 ч Баскетбол, СП до 17 г. "Нова спорт"
22,00 ч Футбол, ЕП, Португалия - Франция Нова тв/"Диема спорт" 3
0 ч Голф Eurosport 2
4,00 ч Футбол, Венецуела - Канада MAX sport 3