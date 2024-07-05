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Спорт по телевизията днес

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Григор Димитров игра днес срещу Гаел Монфис на "Уимбълдън". Снимка: Ройтерс

11,35 ч MotoGP, Гран при на Германия (трен.) MAX sport 2

12,30 ч Баскетбол, СП до 17 г. "Нова спорт"

13,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2

13,30 ч Голф MAX sport 1

13,30 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1

14,30 ч Формула 1, Гран при на Великобритания (трен.) "Диема спорт" 2

15,50 ч MotoGP, Гран при на Германия (трен.) MAX sport 2

17,30 ч Баскетбол, СП до 17 г. "Нова спорт"

18,00 ч Формула 1, Гран при на Великобритания (трен.) "Диема спорт" 2

19,00 ч Футбол, ЕП, Испания - Германия БНТ 1

19,00 ч Планинско колоездене, СК във Франция Eurosport 1

19,15 ч Рали "Естония" MAX sport 3

20,00 ч Баскетбол, СП до 17 г. "Нова спорт"

22,00 ч Футбол, ЕП, Португалия - Франция Нова тв/"Диема спорт" 3

0 ч Голф Eurosport 2

4,00 ч Футбол, Венецуела - Канада MAX sport 3

Григор Димитров игра днес срещу Гаел Монфис на "Уимбълдън". Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

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