Ето по кои телевизии ще вървят двата 1/4-финала от Евро 2024

Днес ще се изиграят 1/4-финалите, които ще определят втория полуфинал на Евро 2024 след Испания - Франция.
Ето къде може да гледате мачовете:
19,00 ч Англия - Швейцария „Диема"/"Диема спорт" 3
22,00 ч Нидерландия - Турция БНТ 1/БНТ 3
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Днес ще се изиграят 1/4-финалите, които ще определят втория полуфинал на Евро 2024 след Испания - Франция.
Ето къде може да гледате мачовете:
19,00 ч Англия - Швейцария „Диема"/"Диема спорт" 3
22,00 ч Нидерландия - Турция БНТ 1/БНТ 3
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