ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радио Китай: Около 420 000 пътувания на тайванци в...

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/18352063 www.24chasa.bg

Ето по кои телевизии ще вървят двата 1/4-финала от Евро 2024

3152
Днес Гарет Саутгейт ще запише мач №100 начело на Англия. Снимка: Ройтерс

Днес ще се изиграят 1/4-финалите, които ще определят втория полуфинал на Евро 2024 след Испания - Франция.

Ето къде може да гледате мачовете:

19,00 ч Англия - Швейцария „Диема"/"Диема спорт" 3

22,00 ч Нидерландия - Турция БНТ 1/БНТ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Днес Гарет Саутгейт ще запише мач №100 начело на Англия. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Евро 2024

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Политическите барони препуснаха във всички посоки