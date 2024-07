Световният рекорд на Стефка Костадинова падна след близо 37 години. На турнира от "Диамантената лига" украинката Ярослава Магучих скочи 210 см, след като вече си бе осигурила победата.

Магучих загрява за състезанието. Снимка: "Ройтерс"

Втора след Магучих остана австралийката Никола Олисагерс с 201 см, а трета остана Ангелина Топич от Сърбия със 198 см.

Стефка постави своя световен рекорд на световното в Рим на 30 август 1987 г.

На турнира участва и най-добрата ни състезателка в скока на дължина Пламена Миткова.